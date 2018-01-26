В Ростовской области поймали лжецелительниц, которые похитили у пенсионеров 4 млн рублей

26.01.2018 12:47



Ростовские полицейские провели задержание двух женщин, которые называли себя целительницами, и от действий которых пострадало 12 человек пенсионного возраста. Как передает ТАСС, об этом рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк. Сообщается, что в сговоре были замешаны 59-летняя жительница Азовского района и 36-летняя жительницей города Гуково. В общей сложности, под предлогом «снятия порчи» женщины выманили у пострадавших примерно 4 млн рублей.