В ГД принят закон о волонтерстве и добровольчестве

26.01.2018 12:08



Депутатами ГД в третьем, окончательном чтении был принят законопроект, в котором речь идет о статусе волонтерских организаций, передает РИА Новости. Сообщается, что в документе уравниваются понятия «волонтерство» и «добровольчество». Также в нем определяется статус организаций, организаторов, и закрепляются требования, которым они должны будут соответствовать. Кроме этого в законе определяются полномочия властных органов в плане поддержки и развития волонтерских организаций.