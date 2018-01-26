Британский министр обороны: Россия угрожает «тысячам и тысячам» жизней

26.01.2018 10:17



В беседе с изданием Telegraph министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон выступил с заявлением о том, что атака, которую Россия проводит на инфраструктуру его страны, может стать причиной «тысяч и тысяч смертей», передает РИА Новости. Атака, как он предполагает, может быть совершена на линии электропередач и газопроводы, которые связывают страну с континентом.

Министр убежден, что в Кремле занимаются изучением британской критически важной инфраструктуры, и затем планируют применить такие действия, которые любое другое государство сочло бы «абсолютно неприемлемыми». Уильямсон считает, что Россия непременно хочет нанести вред экономике Великобритании и «спровоцировать полный хаос внутри страны».