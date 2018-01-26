Путин: Россия дорожит стратегическим партнерством с Индией

26.01.2018 10:05



Глава России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Индии Раме Натха Ковинда и премьеру страны Нарендру Моди в связи с Днем республики, передает ТАСС со ссылкой на официальный сайт Кремля.

В поздравительном послании российский президент пожелал здоровья и успехов, а также «благополучия и процветания всем гражданам Индии». Кроме этого, Путин отметил, что в России «дорожат отношениями стратегического партнерства с Индией» и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве между странами.