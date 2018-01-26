Давос: робот София сломалась после вопроса о коррупции на Украине

26.01.2018 09:46



Человекоподобный робот София сломалась после того, как ей задали вопрос о коррупции на Украине. Как передает РИА Новости, об этом рассказала депутат Верховной рады Алена Шкрум. Она отметила, что инцидент случился в Украинском доме в Давосе, в рамках Всемирного экономического форума. «… После вопроса «что делать с коррупцией на Украине» сломался скрипт и подвис процессор», — рассказала Шкрум в своем Фейсбуке.