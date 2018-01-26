У боевиков в Сирии обнаружили европейское вооружение

26.01.2018 09:29



Бойцы армии Сирии обнаружили у боевиков, которые были уничтожены в районе Эт-Танф, европейское вооружение, в частности современную аппаратуру РЭБ. Как передает РИА Новости, об этом стало известно от Российского центра по примирению враждующих сторон.

Ранее, в процессе патрулирования окрестностей, была найдена колонна трех джипов, которые были оборудованы тяжелыми пулеметами. Уточняется, что две машины и пять террористов ликвидировали, но один автомобиль с боевиками смог скрыться.