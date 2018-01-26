На Украине суд приговорил россиянина Агеева к 10-летнему сроку заключения

26.01.2018 09:08



Гражданин России Виктор Агеев, который ранее был задержан на Украине под Луганском, приговорен к 10-летнему сроку заключения, передает РИА Новости со ссылкой на Фейсбук его адвоката Виктора Чевгуза. Агеев обвинялся в том, что он служил по контракту в самопровозглашенной ЛНР – организации, которую в Киеве считают террористической. Кроме этого, россиянина обвиняли в незаконном хранение и ношении оружия.