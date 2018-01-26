Джордж Сорос заявил, что биткоин – это финансовый пузырь

26.01.2018 08:44



Один из самых богатых людей на планете, трейдер и инвестор Джордж Сорос заявил, что биткоин, а также остальные криптовалюты – это «типичный финансовый пузырь». Как передает РИА Новости, об этом он заявил во время Давосского Международного экономического форума.

«Биткоин — это не валюта, поскольку валюта считается стабильным средством накопления, и ее курс не может меняться на 25 процентов в день», — подчеркнул Сорос, отметив, что криптовалюта — это спекуляция, основанная на недопонимании.