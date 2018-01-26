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ИЗМИР

На базу ВВС Японии прибыл первый самолет пятого поколения F-35A, закупленный в США

26.01.2018 08:36
На базу ВВС Японии прибыл первый самолет пятого поколения F-35A, закупленный в США

По данным информационного агентства Kyodo, на японскую базу ВВС Мисава прибыл первый боевой самолет F-35A, разработанный американской фирмой Lockheed Martin, которые собираются на военном аэродроме у завода корпорации Японии Mitsubishi Heavy Industries  (префектура Айти). Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что правительство Японии планирует закупить в Соединенных Штатах 42 самолета пятого поколения F-35A.

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