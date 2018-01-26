В Японии началась эпидемия гриппа
26.01.2018 08:05
Как сообщает министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, а стране началась эпидемия гриппа. В настоящее время заболевание охватило почти 2,8 миллионов японских граждан. Об этом информирует РИА «Новости».
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Несчастные японцы...Им предложили, не как избавиться от гриппа, а как с ним жить. Носить марлевые повязки, чтоб не заразиться от других! Бараны. Если не знаете, как не болеть, начните хотя бы думать... В организме появляется лишняя слизь, это благоприятная среда для бактерий. Бактерии в ней живут и питаются ею. Естественно, что, если какой организм питается, то есть и продукты жизнедеятельности, т.е. токсины. Вот эти какашки и вызывают грипп. Избавьтесь от лишней слизи и не будет гриппа, т.е. среды обитания бактерий! Ну, и как тут обойтись без русских постов, из которых самый лучший, голодание без еды и без воды...Хотя бы неделю...