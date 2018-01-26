В Японии началась эпидемия гриппа

26.01.2018 08:05



Как сообщает министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, а стране началась эпидемия гриппа. В настоящее время заболевание охватило почти 2,8 миллионов японских граждан. Об этом информирует РИА «Новости».