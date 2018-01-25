В Facebook и Instagram произошел сбой

25.01.2018 23:45



Пользователи соцсетей Facebook и Instagram столкнулись со сбоями в работе данных сервисов, передает РИА Новости со ссылкой на данные сайта Down Detector.



Сообщается, что проблемы в работе Instagram возникли с 13.13 EST (21.13 по московскому времени), а сбои в работе Facebook - с 13.16 EST (21.16 по московскому времени).

Также уточняется, что ряд пользователей из Соединенных Штатов, Мексики, Бразилии, Италии, Франции, Британии, Польши, Болгарии и Нидерландов не могли войти в соцсеть и просматривать картинки.

Пользователи Instagram из Италии, Швеции, Турции, Нидерландов, Испании, Польши, РФ, Германии, Соединенных Штатов и Бразилии испытывали затруднения с обновлениями новостной ленты и не могли войти в свой аккаунт.