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ИЗМИР

Три миллиарда лет назад на Красной планете текли реки и шел снег

25.01.2018 22:19
Три миллиарда лет назад на Красной планете текли реки и шел снег

Деятели науки выдвинули теорию о происхождении "речных" долин и русел ручьев на Красной планете. Часть из них могла появиться из-за таяния снега на склонах гор Марса миллиарды лет назад, передает mir24.tv.

Система долин на планете была обнаружена еще в 1970-е гг. благодаря зонду Национального аэрокосмического агентства "Маринер-9". После этого научное сообщество разделилось на 2 лагеря. Одни полагали, что она была создана осадками, другие же объясняли образование долин выходившими на поверхность подземными водами.

Кэтлин Скэнлон и Джеймс Хед из Брауновского университета (Соединенные Штаты) провели специальное исследование, которое показало, что когда-то со склонов марсианских гор могли течь реки из растаявшего снега, оставившие свои следы.

Скэнлон изучила поведение воздушных масс на нашей планете, в районе Гавайских островов. Влажные тропические ветра там сталкиваются с горами и, не преодолев препятствие, проливаются дождями только на одной стороне.

По мнению ученых, подобные процессы могли происходить и на Красной планете несколько миллиардов лет назад. Так как климат, по всей видимости, там был холоднее, то вместо дождей шли снегопады, потом снег таял и подпитывал ручьи и реки.

Исследователи изучили 4 района в южном полушарии Красной планеты, рассчитали направление ветров и установили, где, вероятнее всего, выпадал снег. Как выяснилось, именно в этих местах склоны гор и края кратеров оказались более всего изрезаны руслами ручьев и рек.

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