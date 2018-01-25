Жириновский тратит на свою кампанию больше чем другие кандидаты

25.01.2018 21:29



Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский по состоянию на 22 января потратил на свою предвыборную кампанию почти 116,5 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, передает RT на русском.

Сообщается, что расходы из избирательного фонда действующего президента Российской Федерации Владимира Путина составили 46 миллионов рублей.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин потратил на избирательную кампанию порядка 26,3 млн рублей, выдвинутый "Яблоком" Григорий Явлинский - 20,8 млн рублей, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак - 14,2 млн рублей, а выдвинутый Партией роста Борис Титов - 11,4 миллиона рублей.