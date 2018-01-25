Twitter не обнаружил доказательств вмешательства России в референдум по Brexit

25.01.2018 21:19



Как следует из письма Twitter, направленного в комитет палаты общин парламента Великобритании, компания не обнаружила доказательств вмешательства России в референдум по Brexit, пишет РИА Новости.

Ранее, парламент Великобритании направил Facebook и Twitter запрос о проверке аккаунтов, обнаруженных университетом City University, на предмет предполагаемого российского вмешательства в Brexit. Ответ от Facebook пока не получен.