В Москве построят ТРЦ с кинотеатром у метро «Некрасовка»

25.01.2018 20:39



ТРЦ с кинотеатром будет построен рядом со станцией метро «Некрасовка» на юго-востоке столицы, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

Источник агентства сообщил о том, что Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась со строительством многофункционального центра в границах проекта планировки территории ТПУ «Некрасовка».

Также известно, что под проект ООО «ТПУ «Некрасовка» предоставлен в аренду земельный участок площадью 3,8 гектара сроком на 6 лет.

По словам главы Москомстройинвеста Константина Тимофеева, площадь объекта составит более 56,8 тыс. кв. метров.