Первый авиабилет стоимостью 5 рублей приобретен болельщиком из Новосибирска

25.01.2018 19:21



Первый авиабилет комапнии "Аэрофлот" стоимостью 5 рублей был приобретен болельщиком Чемпионата мира по футболу из Новосибирска, пишет Интерфакс, со ссылкой на пресс-службу Аэрофлота.

Напоминаем, что компания "Аэрофлот" проводит специальную акцию, по которой болельщики сборной России смогут приобрести билеты на матчи ЧМ по футболу за 5 рублей. Для участия в акции нужен российский паспорт, паспорт болельщика и билет на матч с участием сборной России.