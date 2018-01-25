Совет Федерации подготовит единый законопроект о поддержке многодетных семей

25.01.2018 15:53



Единый законопроект о поддержке многодетных семей будет разработан Советом Федерации РФ, пишет Интерфакс. Поручение об этом дала Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на открытии VI Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации. По ее словам, необходимо собрать в единый документ все меры поддержки молодых семей и тщательно проанализировать достаточно ли данных мер для улучшения демографии страны.