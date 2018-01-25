Конституционный суд Испании проверит законность выдвижения Пучдемона на пост главы Каталонии

25.01.2018 15:41



В связи с тем, что кандидатура Карлеса Пучдемона выдвинута на пост главы Каталонии, правительство Испании обратилось в Конституционный суд, с требованием дать правовую оценку данному выдвижению, пишет РИА Новости. Как подчеркнула заместитель председателя правительства Испании Сорайя Саэнс де Сантамария, Карлес Пучдемон находится в розыске и должен быть арестован, как только попадет на территорию Испании.