МОК примет решение о количестве российских спортсменов допущенных на Олимпиаду 28 января

25.01.2018 14:59



Международный Олимпийский комитет обнародовал 17 критериев отбора российских спортсменов в сборную для участия в Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году, пишет РБК. По словам главы комиссии Валери Фурнейрон дела спортсменов рассматривались индивидуально, а решение принималось на основе консенсуса. Окончательное решение о количестве спортсменов, допущенных на Олимпиаду будет принято до 28 января.