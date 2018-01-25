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ИЗМИР

ВВС США провели активную разведку у российских границ на Черном море и Балтике

25.01.2018 14:45
ВВС США провели активную разведку у российских границ на Черном море и Балтике

По данным западных мониторинговых авиационных ресурсов, у российских границ Калининградской области, Крыма и Краснодарского края, самолеты ВВС США провели многочасовые разведывательные полеты, пишет Интерфакс. Стратегический самолет ВВС США RC-135W вел разведку у Калининградской области, а беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B вблизи Севастополя, Крыма и побережья Краснодарского края.

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