ВВС США провели активную разведку у российских границ на Черном море и Балтике

25.01.2018 14:45



По данным западных мониторинговых авиационных ресурсов, у российских границ Калининградской области, Крыма и Краснодарского края, самолеты ВВС США провели многочасовые разведывательные полеты, пишет Интерфакс. Стратегический самолет ВВС США RC-135W вел разведку у Калининградской области, а беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B вблизи Севастополя, Крыма и побережья Краснодарского края.