Стал известен состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры

25.01.2018 14:03



Стал известен состав национальной сборной России по хоккею на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, информирует официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР). Кто станет членом команды, сообщил главный наставник российских хоккеистов Олег Знарок. Напомним, что ранее решением МОК от Олимпиады были отстранены защитники сборной Антон Белов, Алексей Береглазов и Михаил Науменков, нападающие Сергей Плотников и Валерий Ничушкин.

В общей сложности, в заявку попало 25 игроков. Итак, состав сборной России по хоккею вошли:

Вратари: Василий Кошечкин («Металлург» Магнитогорск), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА).

Защитники: Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Динар Хафизуллин (все — СКА), Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров (все — ЦСКА).

Нападающие: Александр Барабанов, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Илья Ковальчук, Николай Прохоркин, Вадим Шипачев, Сергей Широков (все — СКА), Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин (все — ЦСКА), Сергей Мозякин («Металлург» Магнитогорск).