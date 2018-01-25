Удальцов отказался стать доверенным лицом Грудинина

25.01.2018 13:10



Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов – не доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ и народно-патриотических сил Павла Грудинина, о чем Интерфаксу заявил глава партийной пресс-службы Александр Ющенко. Более того, по его словам, Удальцов вообще не собирался им быть, согласившись с тем, что это является нецелесообразным. «Он взял самоотвод, считая, что больше пользы принесёт как раз в свободной работе», - говорится в сообщении.