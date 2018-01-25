МОК: Болельщикам не запрещали использовать флаг России на Олимпийских играх

25.01.2018 12:38



В ТАСС поступило заявление МОК, в котором говорится о том, что российским болельщикам нельзя запретить использовать национальный флаг во время зимней Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Тем не менее, подобные действия в МОК могут расценить как акт организованной политической демонстрации.

Заявление МОК звучит следующим образом (дословно): «Использование флага страны с признанным национальным Олимпийским комитетом, даже если его членство приостановлено, болельщиком или группой фанатов на Играх не может быть запрещено. Тем не менее, если это будет происходить в формате организованной политической демонстрации, то МОК примет во внимание и оценит это на предмет соблюдения решения исполкома МОК от 5 декабря 2017 года».