Трамп заявил, что готов под присягой дать показания спецпрокурору по РФ

25.01.2018 12:15



Американский президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что готов под присягой дать показания специальному прокурору Роберту Мюллеру, ведущему расследование, связанное с якобы вмешательством России в выборы президента США в 2016 году.

«Я в действительности с нетерпением ожидаю этого. Я бы сделал это под присягой… Я хотел бы сделать это, и я хотел бы сделать это как можно скорее», - заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ.