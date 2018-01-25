МИД РФ: США проводит пропагандистскую атаку на Россию

25.01.2018 11:31



В МИД РФ, отвечая на заявления Вашингтона по поводу того, что Москва имеет отношение к химическим атакам в Сирии, заявили, что Штаты попытались провести массированную пропагандистскую атаку против Российской Федерации, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт министерства.

«По существу, предпринята массированная пропагандистская атака с целью очернения России на мировой арене и подрыва усилий по мирному урегулированию в Сирии», — сообщает ресурс.