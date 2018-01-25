В Петербурге найден мертвым инженер КБ «Малахит»

25.01.2018 10:10



В Санкт-Петербурге, в своей квартире, обнаружен мертвым сотрудник морского конструкторского бюро «Малахит», о чем в разговоре с РИА Новости рассказал собеседник из правоохранительных органов. Источник уточнил, что погибший является инженером 1-ой категории секретного бюро «Малахита». Это режимный объект, специализирующийся на проектировании, строительстве, а также испытании подлодок.

Отмечается, что он был в отпуске, а на работу должен был выйти в минувший вторник. О его пропаже стало известно от коллег, которые и заявили об исчезновении мужчины. По факту случившегося проходит проверка.