К 2025 году США откажутся от МКС

25.01.2018 09:47



К 2025 году Вашингтон планирует остановить финансирование МКС (Международная космическая станция). Как передает Лента.ру, об этом сообщает The Verge, ссылаясь на проект бюджета США. Сообщается, что проект может быть изменен к окончательному чтению в феврале. Однако, как считают два собеседника, которые знакомы с ходом обсуждения, Конгресс США против МКС возражать не будет, поскольку содержание станции не только очень дорогое, но и препятствует развитию национальной космонавтики, которая должна сосредоточиться на глубоком космосе.