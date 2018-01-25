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ИЗМИР

К 2025 году США откажутся от МКС

25.01.2018 09:47
К 2025 году США откажутся от МКС

К 2025 году Вашингтон планирует остановить финансирование МКС (Международная космическая станция). Как передает Лента.ру, об этом сообщает The Verge, ссылаясь на проект бюджета США. Сообщается, что проект может быть изменен к окончательному чтению в феврале. Однако, как считают два собеседника, которые знакомы с ходом обсуждения, Конгресс США против МКС возражать не будет, поскольку содержание станции не только очень дорогое, но и препятствует развитию национальной космонавтики, которая должна сосредоточиться на глубоком космосе.

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14:34 0 0
Владимир:

Вся соль в том,что эксплуатация дорогая! А сообща, России и США - эксплуатация ,посильная ноша. Да и космонавты,не загруженные политическими амбициями - работают дружно и эффективно,в интересах обеих стран!

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