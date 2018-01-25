В Японском море обнаружили два спасательных жилета на месте пропавшего судна «Восток»

25.01.2018 08:54



В Японском море, на месте, где пропало судно «Восток», обнаружили два спасательных жилета, о чем в разговоре с РИА Новости проинформировал представитель морского координационного спасательного центра Владивостока. Кроме этого, по его словам, были найдены буй, швартовая бухта и бытовой мусор, вероятно, с судна.

Напомним, что рыболовецкий корабль направлялся из Южной Кореи в порт Холмск. В минувший четверг от экипажа поступил аварийный сигнал, но затем связь пропала. Известно, что на борту судна находится 21 человек. По факту случившегося проходит проверка.