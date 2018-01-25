Дональд Трамп призывает Эрдогана ограничить военные действия в сирийском Африне

25.01.2018 08:34



Американский президент Дональд Трамп провел телефонные переговоры со своим коллегой из Турции Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы он обратился к нему с призывом ограничить военные действия на территории сирийского Африна, передает РИА Новости со ссылкой на Белый дом. «Он призвал Турцию к деэскалации, ограничению военной операции и избеганию жертв среди мирного населения», — гласит обнародованное сообщение.