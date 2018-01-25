Сегодня в течение часа на Камчатке зарегистрировали 3 землетрясения

25.01.2018 08:18



За подземными толчками магнитудой 6,2 и 5,0, которые зарегистрировали на Камчатке около острова Беринга в течение последнего часа, в 6:02 мск (15:02 по местному времени) последовало третье землетрясение магнитудой 4,9 баллов. Об этом информирует «Интерфакс», ссылаясь на сообщение Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Отмечается, что последние подземные толчки зафиксировали в том же районе возле Командорских островов в Беринговом море. Его эпицентр располагался на глубине 37 км в 18 км от села Никольское на острове Беринга.