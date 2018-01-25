Немцева: В связи с потерей связи с судном «Восток» началась проверка СК

25.01.2018 06:56



Как сообщила старший помощник руководителя ДСУ на транспорте СК Дарья Немцева, после пропажи судна «Восток» в Японском море Следственный комитет проводит процессуальную проверку по происшествию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Приморье рыболовное судно «Восток» перестало выходить на связь после срабатывание аварийного радиобуя в 200 км южнее мыса Гамова, на его борту находится 21 человек.