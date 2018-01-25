Источник: Олимпийскую команду российских спортсменов МОК может сократить на треть

25.01.2018 06:10



По результатам проверки независимой комиссии Международного олимпийского комитета приглашение для участия в Олимпийских играх 2018 года могут не получить многие лидеры команд России, даже несмотря на то, что к ним нет «допинговых» претензий. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в ОКР. Скорее всего решение не пускать почти треть российских спортсменов в Пхенчхан имеет «абсолютно политический» контекст.