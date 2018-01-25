Следствие продлило арест мэру Махачкалы Мусе Мусаеву на два месяца

25.01.2018 04:20



В Дагестане на текущей неделе в среду мэра Махачкалы Мусу Мусаева решением городского Советского суда задержали на 10 суток. В настоящее время следствие автоматически продлило его арест до 2-х месяцев. Об этом информирует «Интерфакс», ссылаясь на источник.

Как сообщил собеседник агентства, в отношении Мусаева расследуется уголовное дело о земельных махинациях с ущербом более 80 миллионов рублей.