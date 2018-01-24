Дворкович заявил, что в РФ больше нет олигархов

24.01.2018 22:40



Фото: Известия/Павел Бедняков

Олигархов в России нет, но есть бизнесмены, которые ведут ответственный бизнес, заявил вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович.

Об этом информирует агентство «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg-TV.

«Мы не думаем, что у нас есть олигархи. Это образ 1990-х годов. Сейчас у нас - хорошие, работающие бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, ведя ответственный бизнес», – сообщил Дворкович, в ответ на вопрос, как себя ощущают российские олигархи в преддверии введения новых санкций Соединенных Штатов.

Вице-премьер также отметил, что санкции «делают жизнь сложнее, но не делают ее невозможной».