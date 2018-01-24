В центре Москвы автомобиль врезался в остановку общественного транспорта

24.01.2018 22:02



В Мещанском районе Москвы автомашина из-за дорожно-транспортного происшествия врезалась в остановку общественного транспорта, в результате чего один человек погиб, еще трое пострадали, передает АГН "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Источник агентства сообщил о том, что в районе дома № 68 на проспекте Мира водитель легкового автомобиля из-за дорожной аварии вылетел на остановку общественного транспорта. В результате произошедшего один человек погиб, трое получили травмы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.