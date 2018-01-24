Ученые разработали математическую модель появления новых идей

24.01.2018 21:51



Исследователи из Лондонского университета королевы Марии разработали математическую модель для появления инноваций, которая способна воспроизводить, как развивается знание в современной науке, пишет phys.org. По словам ведущего автор модели профессора Вито Латора, изучение процессов, посредством которых возникают инновации, может помочь понять основные составляющие идеи выигрыша, прорывную технологию или успешную коммерческую деятельность и имеет основополагающее значение для разработки эффективных решений, стратегий и вмешательств, основанных на данных, для развития успеха и устойчивого роста нашего общества.