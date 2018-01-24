Поезда «Москва» начнут поступать на Калужско-Рижскую линию столичного метрополитена в 2019 году

24.01.2018 21:15



Поезда "Москва" начнут поступать на Калужско-Рижскую линию московского метрополитена в 2019 году. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире ТВЦ, передает агентство городских новостей "Москва".

"Действительно, большое количество подвижного состава морально и физически уже устарело, поэтому мы активно меняем его на новый подвижной состав. На этой ветке (Калужско-Рижская линия - примечание АГН "Москва") уже в 2018 году будет введено 26 новых составов, это поезда "Ока". Они вполне приличные, с кондиционированием. А с 2019 года туда же будут поступать уже самые современные, последней модификации поезда под названием "Москва", - отметил столичный градоначальник.

Он также добавил, что старый подвижной состав в московском метро будет полностью обновлен за 5-6 лет.