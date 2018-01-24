Порошенко обсудил с премьер-министром Израиля ситуацию в Донбассе

24.01.2018 20:16



Президент Украины Пётр Порошенко в ходе рабочего визита в Швейцарию встретился с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, передает RT на русском.

"С Биньямином Нетаньяху обсудили ситуацию на Донбассе и необходимость развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях", - сообщил украинский лидер в своем твиттере.

Он также отметил, что страны намерены завершить переговоры по заключению соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.