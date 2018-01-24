Порошенко обсудил с премьер-министром Израиля ситуацию в Донбассе
24.01.2018 20:16
Президент Украины Пётр Порошенко в ходе рабочего визита в Швейцарию встретился с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, передает RT на русском.
"С Биньямином Нетаньяху обсудили ситуацию на Донбассе и необходимость развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях", - сообщил украинский лидер в своем твиттере.
Он также отметил, что страны намерены завершить переговоры по заключению соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.
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