За нарушение закона о СМИ-иностранных агентах вводится штраф до 5 млн. рублей

24.01.2018 18:24



Законопроект о введении штрафов за нарушение закона о СМИ-иностранных агентах сегодня принят в первом чтении Государственной думой РФ, пишет ТАСС. Данный законопроект предполагает введение штрафов для граждан в размере 100 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток, штраф для должностных лиц составит 200 тыс. рублей, а для юридических лиц сумма штрафа может доходить до 5 млн. рублей.