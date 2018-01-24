Юлия Тимошенко обвинила президента Украины в намерении сфальсифицировать выборы в 2019 году

24.01.2018 17:56



Президент Украины Петр Порошенко намерен сфальсифицировать итоги выборов главы государства в 2019 году. Об этом сообщила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, пишет газета Известия. По ее мнению, то что президент отказался включить в состав Центральной избирательной комиссии представителя от партии «Батькивщина», свидетельствует о его намерении сфальсифицировать выборы.