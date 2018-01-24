Антон Баков снимает свою кандидатуру с выборов президента

24.01.2018 17:00



Кандидат в президенты Антот Баков, выдвинутый для участия в выборах президента РФ от Монархической партии России, не будет участвовать в выборах, пишет ТАСС. По его словам, он снимает свою кандидатуру с выборов главы государства в связи с тем, что у него появилось второе гражданство. Африканская страна Гамбия признала Российскую Империю, создаваемую Баковым, отдельным государством и предоставила лидеру Монархической партии гражданство.