Ксению Собчак пригласили на молитвенный завтрак в США

24.01.2018 13:47



Телеведущую Ксению Собчак, которая объявила о своих планах баллотироваться на пост президента России, пригласили в США на молитвенный завтрак, который состоится первого февраля. Как передает Интерфакс, об этом проинформировала ее пресс-секретарь Ксения Чудинова.

Как сообщалось ранее, в начале февраля Собчак совершит поездку в США, где собирается прочесть цикл лекций. «… Расписание у неё очень плотное. Если получится, она будет присутствовать», — отметила Чудинова.