Москалькова: Улюкаев не жалуется на условия содержания в СИЗО

24.01.2018 12:32



Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, которого осудили за взятку, не подавал никаких жалоб на условия его содержания в СИЗО. Как передает РИА Новости, соответствующая информация поступила от уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой. «Жалоб и обращений на нарушение его прав не поступало», — заявила она, отвечая на соответствующие вопросы представителей СМИ в кулуарах Совета судей РФ.