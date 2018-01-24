ПАСЕ требует, чтобы Россия «прекратила военную поддержку Донбасса»

24.01.2018 12:11



В ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) была принята резолюция, в которой идет речь о так называемых «гуманитарных последствиях войны на Украине», передает РИА Новости. Документ призывает Россию «прекратить финансовую и военную поддержку» ДНР и ЛНР (самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики). Уточняется, что автором резолюции является парламентарий из Литвы Игидиус Варейкис.

В числе прочего, Россию призывают прекратить признание документов, которые были выданы на неподконтрольных Украине территориях.