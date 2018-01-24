В Крыму не видят возможности улучшить отношения с Киевом при Порошенко

24.01.2018 11:58



Убеждать власти Украины в том, что воссоединение Крымского полуострова с Россией – это законный факт, бесполезно. По крайней мере, на данном этапе, до того, как не произойдет смена киевского режима в отношениях Украины и России ничего не изменяется. Таким мнением в разговоре с РИА Новости поделился депутат ГД от крымского региона Руслан Бальбек. «Как показывает мировая практика, паранойя и шизофрения не лечится… До смены киевского режима в наших отношениях ничего не поменяется», — заявил он.