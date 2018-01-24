В России планируют ограничить анонимные электронные платежи
24.01.2018 10:56
Российское правительство планирует ввести ограничения, связанные с анонимными электронными платежами, сообщает «Коммерсант». Соответствующие поправки уже готовятся к законодательству.
Как пишет издание, у россиян будет возможность перечислять средства на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только через банковский счет. Не исключено, что далее ограничения могут стать еще более жесткими.
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