Рамзан Кадыров осудил двойной теракт в ливийском Бенгази

24.01.2018 10:27



Чеченский лидер Рамзан Кадыров осудил крупный теракт, который произошел в ливийском Бенгази, передает РИА Новости. По его словам, он помнит этот город, а до свержения Муаммара Каддафи этот населенный пункт тихим и спокойным.

Напомним, что две заминированных машины взорвались утром во вторник около крупнейшей мечети Бенгази. Время между взрывами, которые произошли, когда верующие покидали мечеть после молитвы, составило около 30 минут. Согласно последним данным, в результате терактов погибло 33 человека. Еще 71 человек пострадал.