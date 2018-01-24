Правительство Мексики объявило о достижении договоренности по ТТП между 11 государствами

24.01.2018 08:31



Мексика объявила о достижении торгового соглашения по Транстихоокеанскому партнерству между 11 государствами, передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию мексиканского министерства экономики.

Отмечается, что во время двухдневной встречи в Токио представители 11 стран, участвующих во Всеобъемлющем и прогрессивном соглашении для Транстихоокеанского партнерства, пришли к единому мнению по нерешенным вопросам и достигли соглашения по ТТП.