На полигоне «Кучино» в Подмосковье превышен уровень сероводорода – МЧС

24.01.2018 07:33



В Подмосковье на полигоне твёрдых бытовых отходов «Кучино» МЧС зафиксировало превышение уровня сероводорода. Об этом информирует РИА «Новости», ссылаясь на официальное сообщение министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду на балашихинской свалке не осложнит экологическую обстановку в Москве и Московской области.