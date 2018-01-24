При каждой замене прав водителям грозит переэкзаменовка
24.01.2018 06:49
При замене прав, срок действия которых подошел к концу (10 лет), водитель будет обязан сдавать экзамен на знание ПДД. Такое предложение Союза автошкол в настоящее время рассматривают в ГИБДД, пишет газета «Известия».
Отмечается, что нововведение вызвало возмущение среди автолюбителей, которые считают, что при обмене водительского удостоверения нет необходимости в проверке знаний правил дорожного движения.
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и будут по дорогам рассекать только Членомобили с Персональными водителями и мажоры которым на всё пох*уй
Предлагаю проверить руководство автошкол сначала у психиатра, а потом на наличие "левых" доходов.